Oud-schaatsster Hashimoto olympisch minister

Oud-schaatsster Seiko Hashimoto is benoemd tot olympisch minister in het kabinet van premier Shinzo Abe. Hashimoto nam liefst deel aan zeven Olympische Spelen: vier keer als schaatsster en driemaal als wielrenster. Bij de Winterspelen van Albertville in 1992 pakte ze het brons op de 1500 meter.

Hashimoto (54) werd nog tijdens haar sportieve loopbaan verkozen in het Hogerhuis. Een jaar later hield ze het in 1996 na de Spelen van Atlanta voor gezien als wielrenster. Naast haar rol in de politiek is ze vicevoorzitter van het Japans olympisch comité en was ze eerder voorzitter van de schaatsbond van het Aziatische land.

Hashimoto heeft dankzij haar ouders nog een speciale band met de Spelen. Haar voornaam begint met hetzelfde karakter als het Japanse woord voor olympische vlam, seika. Ze werd geboren vijf dagen voordat in Tokio in 1964 de Olympische Spelen begonnen. Volgend jaar zijn de Spelen opnieuw in de Japanse hoofdstad.