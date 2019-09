Quintana: ik doe weer mee voor rood

Nairo Quintana durft weer hardop te praten over de eindzege in de Ronde van Spanje. De 29-jarige Colombiaan was de dagwinnaar, hoewel de coureur van Movistar in de zeventiende etappe ‘slechts’ als veertiende eindigde. Hij behoorde niettemin tot een grote kopgroep, die met ruime voorsprong over de finish kwam. Daardoor klom Quintana naar de tweede plaats in het klassement, op 2.24 minuten van de Sloveense leider Primoz Roglic van Jumbo-Visma.

“Ik sta weer tussen de mensen”, liet de Zuid-Amerikaan weten. “Ons plan was om het Jumbo-Visma lastig te maken met allerlei aanvallen en dat is ons gelukt. Het is een fijn gevoel om winst te pakken in een rit die normaal niet echt mijn ding is, een ‘anti-Nairo’-etappe zelfs: vlak en met waaiers. Ik kon echter blijven knokken tot het einde.”

Quintana besefte dat hij in deze Vuelta niet veel tijd meer heeft. “Ik hoop dat ik goed kan recupereren. Ik voel dat ik geleidelijk aan het herstellen ben van mijn verkoudheid. Als mijn benen moe zijn, dan zal ik fietsen met mijn hart. Ik doe weer mee voor het rood.”