Ritwinnaar Herrada start niet meer in Vuelta

De Spaanse wielrenner Jesús Herrada is woensdag niet meer van start gegaan in de Ronde van Spanje. De renner van Cofidis is ziek, zo meldde zijn ploeg. Herrada won de zesde etappe met een aankomst bergop in Ares del Maestrat. In een sprint met twee was hij toen sterker dan de Belg Dylan Teuns, die die dag wel de leiderstrui veroverde.

Herrada stond na zestien etappes op de 49e plaats, op ruim anderhalf uur van de Sloveense rodetruidrager Primoz Roglic. De rit van woensdag gaat van Aranda de Duero naar Guadalajara over een heuvelachtig parcours.