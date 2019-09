Sfeer en entourage vormen kracht KLM Open

Sergio Garcia en Patrick Reed zijn de wereldtoppers waarmee het KLM Open pronkt in honderdste editie, die donderdag nabij Schiphol begint. Het zijn golfers van grote naam. “Top of the bill”, zegt toernooidirecteur Daan Slooter. “Ze hebben allebei een keer de Masters gewonnen. Het zijn spelers die ik heel graag in onze jubileumeditie wilde hebben.”

Slooter aasde vooral op Garcia, de Spanjaard die meer dan dertig toernooien won, jarenlang in de top 10 van de wereld stond en de meest succesvolle golfer is in de prestigieuze Ryder Cup. “Hij is de enige grote Europese speler die we nog nooit in het KLM Open hebben gehad. Ik vond dat hij niet kon ontbreken.’’

Garcia is bovendien een Spanjaard en die hebben een streepje voor in een van de oudste sporttoernooien van Nederland. Op de erelijst staan liefst zes Spaanse winnaars, onder wie Seve Ballesteros. Die golflegende boekte in 1976 op de Kennemer in Zandvoort zijn allereerste toernooizege.

Het Dutch Open Golf, zoals de officiële benaming luidt, maakt sinds de oprichting in 1972 deel uit van de Europese Tour. Het toernooi is een vaste waarde op de kalender, ook al is het prijzengeld bescheiden. “We zijn heel blij met KLM als sponsor. Het bedrijf is er al 26 jaar bij en heeft gezorgd voor continuïteit. Wij kunnen echter niet mee in de geldmanie van de laatste jaren op de Tour. Het prijzengeld is wel iets verhoogd naar 2 miljoen euro, maar de 7 miljoen die toernooien uit de Rolex Series ophoesten, is voor ons onhaalbaar.’’

Het KLM Open is aantrekkelijk om andere dan financiële redenen, zegt Slooter, die voor de zestiende keer toernooidirecteur is. “We hebben een prachtige plek op de kalender; september is de meeste gewilde maand. Bovenal is het toernooi zeer geliefd bij de spelers van de Europese Tour. Ze komen graag omdat er altijd veel publiek is en veel sfeer. De organisatie is goed, de banen waarop ze spelen zijn mooi en de rijke geschiedenis spreekt ook aan.’’

The International vormt het decor voor de jubileumeditie. “We wilden voor deze speciale gelegenheid het toernooi graag dichtbij het werkterrein van KLM houden en dat is gelukt, want deze golfbaan ligt pal naast Schiphol’’, zegt Slooter, die ook heel blij is dat Joost Luiten weer kan meedoen. De tweevoudig winnaar én ambassadeur van het KLM Open moest vorig jaar overslaan wegens een polsblessure. “We willen uiteraard altijd een zo sterk mogelijk spelersveld en hopen ieder jaar dat een Nederlander om de winst meedoet. Joost is die speler. Hij is van een extreem hoog niveau, de beste golfer die Nederland ooit heeft voortgebracht.’’