The Ocean Race komt in het voorjaar van 2022 voor de derde keer naar Den Haag. De haven van Scheveningen is over drie jaar zowel start- als finishplaats van een etappe.

Den Haag was twee keer eerder gastheer in de grote zeilwedstrijd. In 2014-2015 fungeerde de stad als pitstop en in 2017-2018 finishte de hele race in Den Haag.

Na startplaats Alicante en het Deense Aarhus is Den Haag de derde stad die meedoet aan de wedstrijd in 2022.