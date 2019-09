Zwart en Pasma buiten korfbalselectie

Erwin Zwart (LDODK/Rinsma Modeplein) en Jordi Pasma (KZ/Thermo4U) behoren niet langer tot de selectie van het Nederlands korfbalteam. Beide spelers maakten afgelopen zomer nog deel uit van de WK-selectie die in het Zuid-Afrikaanse Durban goud won. Bij de hervatting van de training waren Zwart en Pasma er niet meer bij. Jet Hendriks (TOP/SolarCompleet) en Alwin Out (KZ/Thermo4U) daarentegen zijn weer van de partij in de nationale selectie. Zij ontbraken bij het WK.

De selectie van bondscoach Wim Scholtmeijer bestaat nu uit zeven mannen en negen vrouwen. Hij wil op korte termijn de spelersgroep gaan uitbreiden.

Zwart was de afgelopen zeven jaar een vaste waarde voor TeamNL Korfbal. Hij heeft drie EK’s (2014, 2016, 2018), twee WK’s (2015, 2019) en de World Games van 2017 op zijn naam staan. Pasma zat twee jaar bij Oranje. “Beslissingen en keuzes als deze zijn altijd enorm vervelend. Met zowel Erwin als met Jordi hebben we een prachtige tijd gehad. Daar willen we ze voor bedanken”, liet Scholtmeijer weten.