Affini wint, Van der Poel weer in leiderstrui

Mathieu van der Poel heeft de leiderstrui heroverd in de zesde etappe in de Tour of Britain, de wielerronde van Groot-Brittannië. De Nederlander van Corendon-Circus werd zesde in een individuele tijdrit over ruim 14 kilometer in de plaats Pershore. De tijdrit werd gewonnen door de Italiaan Edoardo Affini, die Sebastian Langeveld (2e) en Dylan van Baarle (3e) zeven seconden voorbleef.

Van der Poel nam de leiding in het algemeen klassement weer over van de Italiaan Matteo Trentin, die de groene leiderstrui woensdag van de Nederlander afpakte. Hij heeft nu een voorsprong van zes seconden op Trentin.

Vrijdag gaat de Tour of Britain verder met een lastige heuvelachtige rit van 189 kilometer van Warwick naar Burton Dassett met drie beklimmingen binnen de laatste 40 kilometer en aankomst heuvelop.