Bjørndalen moet biatlon in China verder helpen

De Noorse biatlonlegende Ole Einar Bjørndalen heeft voortaan de Chinese biatleten onder zijn hoede. De Chinese bond heeft Bjørndalen aangesteld met het oog op de Winterspelen van 2022 in Peking. Ook zijn vrouw, de Wit-Russische Darija Domratsjeva, treedt in dienst van de Chinezen. Zij heeft vier wereldtitels achter haar naam.

Björndalen (45) is de meest gelauwerde atleet uit de geschiedenis van de Winterspelen met dertien olympische medailles (8x goud, 4x zilver, 1x brons). Hij beëindigde zijn loopbaan vorig jaar.

Het echtpaar wacht een flinke klus in China. Bij de mannen ontbrak het afgelopen seizoen een Chinees in het wereldbekerklassement, bij de vrouwen was Yan Zhang op de 78e plaats de best gerangschikte biatlete. “We concentreren ons erop een professioneel team op te bouwen. We helpen graag eraan mee onze lievelingssport zich wereldwijd te ontwikkelen, met name ook in landen met een enorm potentieel”, aldus Bjørndalen, die de mannen onder zijn hoede neemt. Domratsjeva gaat de vrouwen begeleiden.