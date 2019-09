Golfer Caron zoekt heil in Zuid-Amerika

Rowin Caron was de aangename verrassing in de eerste ronde van het KLM Open. De 26-jarige golfer noteerde 68 slagen op de achttien holes van The International bij Schiphol. Die score van 4 onder par leverde hem een plek op bij de beste tien in de tussenstand. Bovendien genoot hij de eer van de beste Nederlander in het 100e Dutch Open Golf.

Caron is bezig aan zijn eerste KLM Open als prof. Drie jaar geleden verraste hij als amateur ook al met een lage score in de openingsronde. Toen kwam hij op The Dutch in Spijk tot 66 slagen en nam hij zelfs de tweede plek in na de eerste dag. De dag erna ging alles mis en haalde hij niet eens de cut.

Als prof heeft hij de stap naar de wereldtop nog niet kunnen maken. Caron bivakkeerde de afgelopen twee jaar op lagere niveaus. Hij speelde even op de Alps Tour en is dit jaar onder meer actief in Midden- en Zuid-Amerika. “Niet een heel logische stap, maar voor mij is het de ideale route. De Latijns-Amerikaanse Tour van de PGA is goed georganiseerd, de banen liggen mij en ik voel me er op mijn gemak. Bovendien is het prijzengeld precies genoeg om mijn kosten terug te verdienen. Ik hoop via deze tour de stap te kunnen maken naar boven en hopelijk is dat de Amerikaanse PGA-tour’’, zei hij na zijn opvallende rentree in het KLM Open.

Caron stond na twaalf holes op 5 onder par dankzij vijf birdies en was op dat moment zelfs de leider in het toernooi. “Ik zag op een gegeven moment mijn naam bovenaan staan op het ‘leaderboard’. Dat was wel apart, maar ik ben er niet bewust mee bezig geweest. Het gaf ook geen extra druk. Ik was vooral lekker bezig en stond met een positief gevoel op de baan. De swing zat er goed in, chippen en putten gingen ook goed. Het was jammer van die ene bogey op hole 17.’’

De Brabander voorziet ook een goed vervolg in de tweede ronde op vrijdag. “Drie jaar geleden ging het helemaal fout, maar ik ben nu wel een stukje verder als golfer. Vooral mentaal ben ik sterker. Ik kan ook vertrouwen op mijn vorm. Die is de laatste weken gewoon goed.”