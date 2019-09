Hockeyers weer met Verga en Kemperman

De Nederlandse hockeyers gaan zich met 21 spelers voorbereiden op het tweeluik van eind oktober tegen Pakistan, waarbij de kwalificatie voor de Olympische Spelen op het spel staat. Bondscoach Max Caldas liet weten daarbij in grote lijnen uit te gaan van de selectie die afgelopen zomer in Antwerpen het EK speelde. Valentin Verga en Robbert Kemperman, die in België ontbraken, zijn wel weer aan de groep toegevoegd.

Jorrit Croon ontbreekt nog. De speler van Bloemendaal raakte eerder dit jaar in de eindfase van de Pro League zwaar geblesseerd. “Het gaat goed met hem, maar de wedstrijden tegen Pakistan komen nog te vroeg”, zei Caldas. Na de kwalificatie sluit Croon wel aan, samen met Thijs van Dam, Maurits Visser, Bob de Voogd en Diede van Puffelen.