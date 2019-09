Kim Clijsters maakt opnieuw comeback op hoogste niveau

De Belgische tennisster Kim Clijsters maakt na ruim 7 jaar haar rentree op de WTA Tour. Clijsters gaat vanaf komend seizoen weer meedoen op het hoogste niveau, maakte ze via sociale media bekend.

De 36-jarige voormalig nummer 1 van de wereld stopte in 2012 na de US Open. Ze won tijdens haar carrière vier grandslamtoernooien, drie keer de US Open en een keer de Australian Open.

De Belgische won in totaal 41 toernooien in haar loopbaan. Ze baarde in 2009 opzien door na een onderbreking van twee jaar, één maand na haar comeback, met een wildcard deel te nemen aan de US Open en dit toernooi direct te winnen.