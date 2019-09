Luiten vroeg aan de beurt in KLM Open

Joost Luiten moet donderdag al vroeg de baan op voor zijn eerste ronde in het honderdste KLM Open. De tweevoudig winnaar (2013 en 2016) slaat even voor 8.30 uur zijn eerste bal op golfbaan The International, pal naast Schiphol.

Luiten werkt zijn ronde over achttien holes af in het gezelschap van de Spaanse topspeler Sergio Garcia en de Chinese titelverdediger Ashun Wu. De Amerikaan Patrick Reed, de nummer zeventien van de wereld en daarmee de hoogst genoteerde golfer in het KLM Open, komt vanaf 13.15 uur in actie. Hij zit in een zogeheten ‘flight’ met de Belgische oud-winnaar Thomas Pieters en de Brit Matt Wallace.

In totaal spelen negentien Nederlanders mee in het oudste golftoernooi van Nederland.