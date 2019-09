Ondergedoken judoka Mollaei wil naar Tokio

De Iraanse judoka Saeid Mollaei wil ondanks de problemen met de autoriteiten van zijn vaderland naar de Olympische Spelen van Tokio. De wereldkampioen in de klasse tot 81 kilogram van 2018 is na de WK in Tokio ondergedoken in Duitsland. Dat deed hij nadat hij tot twee keer toe de opdracht had genegeerd zich terug te trekken uit het toernooi om een confrontatie met een Israëlische judoka te voorkomen.

De minister van sport van zijn land en de baas van het Iraans olympisch comité bevalen hem te stoppen om te voorkomen dat hij het zou moeten opnemen tegen de latere wereldkampioen Sagi Muki uit Israël. Die partij kwam er niet omdat Mollaei in de halve finales verloor. Hij is nu bang dat zijn land hem ook niet zal uitzenden naar de Spelen, maar krijgt steun van internationale bonden. “De judobond en het IOC hebben me gegarandeerd dat ik naar de Spelen mag”, zei hij op een geheime locatie in Duitsland tegen persbureau Reuters. Het IOC zou hem onder de olympische vlag als neutrale sporter kunnen laten deelnemen.

“Dit is mijn hoofddoel. Ik doe er alles voor. Ik ben de training alweer begonnen. Ik wil in Tokio de enige medaille winnen, die nog ontbreekt: de gouden olympische medaille”, liet Mollaei weten. “Mischien kan ik niet meer terug naar mijn land, maar misschien dat succes in Tokio me helpt de problemen voor mij en mijn familie op te lossen.”

Atleten uit Iran of Arabische landen hebben al vaker opdracht gekregen confrontaties met Israëlische sporters uit de weg te gaan.