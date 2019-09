Roglic weer dichter bij eindzege Vuelta

Primoz Roglic is weer een stap dichter bij de eindzege in de Ronde van Spanje. De Sloveen van Jumbo-Visma werd in de achttiende etappe, de voorlaatste bergrit van deze Vuelta, niet bedreigd door zijn concurrenten. Roglic finishte als tweede en pakte tijdwinst op met name de Colombiaan Nairo Quintana, die zijn tweede plaats in het klassement weer verspeelde aan zijn ploeggenoot Alejandro Valverde.

De rit, van Colmenar Viejo naar Becerril de la Sierra over ruim 177 kilometer, werd gewonnen door de de Colombiaan Sergio Higuita. Het was de eerste overwinning bij de profs van de 22-jarige renner van Education First.

Vrijdag volgt een relatief makkelijke rit van Ávila naar Toledo. Na nog een laatste bergrit eindigt de Vuelta zondag met een voor het klassement niet meer belangrijke rit door Madrid.