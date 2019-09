Tennisser Murray met wildcard naar Shanghai

Tennisser Andy Murray doet volgende maand mee aan het masterstoernooi van Shanghai. De 32-jarige Schot, door blessures afgezakt naar plek 415 op de wereldranglijst, heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Murray won het prestigieuze toernooi in 2010, 2011 en 2016.

De voormalige nummer 1 van de wereld onderging begin dit jaar een zware heupoperatie, die hem moest verlossen van chronische pijn. Het was lang onduidelijk of Murray ooit nog zou terugkeren op de tennisbaan. De Schot herstelde echter vrij voorspoedig en maakte in juni zijn rentree, in het dubbelspel op Queen’s. Samen met Feliciano López won hij direct dat Engelse grastoernooi.

In het enkelspel gaat het vooralsnog minder voorspoedig. Murray verloor direct in Cincinnati en in Winston-Salem. Alleen op een challenger wist hij één partij te winnen. Murray sloeg een wildcard voor de US Open af. Over ruim drie weken is hij in Shanghai wel van de partij.