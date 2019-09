Tennisster Halep haalt coach Cahill terug

Tennisster Simona Halep gaat weer samenwerken met coach Darren Cahill. De twee deden dat eerder al met succes, maar in 2018 besloot de Australiër meer tijd aan zijn gezin te gaan besteden.

“Ik ben blij dat hij na ruim een jaar weer terugkomt”, zei Halep. De hernieuwde samenwerking gaat in 2020 in. Onder leiding van Cahill kwam de Roemeense speelster onder meer op de eerste plaats van de wereldranglijst terecht en won ze haar eerste grandslam, in 2018 op Roland Garros.

Hoewel Halep dit jaar Wimbledon won, is ze inmiddels afgezakt naar de zesde plaats op de ranking.