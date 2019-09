Astana haalt allrounder Aranburu binnen

Wielrenner Alex Aranburu maakt promotie naar de WorldTour. De 23-jarige Spanjaard verhuist na dit seizoen van de procontinentale ploeg Caja Rural – Seguros naar Astana. Aranburu ondertekende een contract voor twee jaar bij de ploeg uit Kazachstan.

De Bask laat zich deze weken regelmatig zien in de Ronde van Spanje. Aranburu eindigde twee keer als tweede, in de achtste en twaalfde etappe. “Alex kan op bijna ieder terrein presteren”, zegt manager Aleksandr Vinokoerov van Astana. “Hij heeft een goede sprint in de benen, maar hij kan ook bergop mee. Hij verbaast ons in de Vuelta en ik verwacht dat we de komende jaren meer van hem gaan zien. Aranburu is een versterking voor onze ploeg voor de etappekoersen en grote rondes.”

Aranburu won dit jaar etappes in de rondes van Burgos en Madrid.