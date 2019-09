Bertens direct onderuit in Zhengzhou

Tennisster Kiki Bertens heeft weer een teleurstelling moeten incasseren. De 27-jarige Westlandse verloor in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Zhengzhou van de Australische Ajla Tomljanovic: 4-6 6-7 (1). Tomljanovic had in de eerste ronde ook al Lesley Pattinama-Kerkhove verslagen. Bertens, de nummer 8 van de wereld en als derde geplaatst op het Chinese hardcourttoernooi, begon met een ‘bye’.

Bertens is naar China gereisd zonder haar coach Raemon Sluiter. De twee besloten na de US Open, waar de tennisster in de derde ronde bleef steken, een pauze te nemen. Bertens wordt tijdens de serie toernooien in Azië begeleid door Elise Tamaëla, die als fysiotherapeute en assistent-coach al onderdeel was van haar staf.