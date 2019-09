De Nederlandse honkballers hebben op de Europese titelstrijd in Bonn de halve finales bereikt. Ze deden dat door België in vijf innings met duidelijk verschil te verslaan, 17-2.

Oranje heeft zich daardoor ook geplaatst voor het olympisch kwalificatie toernooi, later deze maand in Italië. Daarvoor was in Duitsland een plaats bij de eerste vijf noodzakelijk.