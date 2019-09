Murray wil graag meedoen aan ‘nieuwe’ Daviscup

Tennisser Andy Murray wil eind november graag meedoen aan de eerste editie van de Daviscup in de nieuwe stijl. Het traditionele knock-outsysteem in het landentoernooi is ingewisseld voor een finaleronde van een week, met achttien deelnemende landen. Murray, die na een zware heupoperatie weer terug is op de baan, hoopt de Britse tennisploeg te kunnen helpen in Madrid.

Groot-BrittanniĆ« zit in de poule bij Nederland en Kazachstan. “Als ik word geselecteerd, dan wil ik graag spelen”, zei Murray bij Sky Sports. “Maar ik wil niet geselecteerd worden omdat ik vier jaar geleden, toen we de Daviscup wonnen, zo goed speelde. Nee, in de Daviscup moeten de beste tennissers spelen waarmee je de grootste kans hebt om te winnen. En op dit moment speel ik nog niet zo goed als Daniel Evans, Kyle Edmund en Cameron Norrie. Maar als ze me vragen voor de dubbels, dan doe ik dat waarschijnlijk ook wel.”