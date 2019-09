Spanje en Argentinië naar finale WK basketbal

De finale van het WK basketbal in China gaat tussen Spanje en Argentinië. Spanje won in een spectaculaire wedstrijd na double overtime met 95-88 van Australië en de Argentijnen versloegen Frankrijk met duidelijke cijfers: 80-66.

Marc Gasol was in Peking van grote waarde voor Spanje. De speler van Toronto Raptors was goed voor 33 punten en hij droeg met zeven punten op een rij eraan bij dat de Spanjaarden in het vierde kwart een achterstand van acht punten goedmaakten.

Na de reguliere speeltijd stond het 71-71. Met nog 8,7 seconden op de klok benutte Gasol twee vrije worpen, waarmee hij Spanje een 71-70-voorsprong bezorgde. Patty Mills mocht vervolgens namens Australië ook twee vrije worpen nemen, maar hij benutte er slechts één.

Spanje werd in 2006 in Japan wereldkampioen, Argentinië in 1950 in eigen land. Vijf jaar geleden ging de eindstrijd nog tussen de Verenigde Staten en Servië. Die landen werden dit jaar in de kwartfinales uitgeschakeld.

De finale wordt zondag gespeeld.