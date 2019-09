Wielrenner Tony Martin heeft vrijdag opgegeven in de Ronde van Spanje. De Duitser van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma was in de 19e etappe betrokken bij een valpartij. Martin gold als een belangrijke schakel in de ploeg die Primoz Roglic steunt in zijn jacht op de eindzege.

Roglic, leider in het klassement, kwam ook ten val maar kon de rit al snel vervolgen.