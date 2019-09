Van der Poel: finish bergop ligt me wel

Mathieu van der Poel was niet geheel verrast dat hij de zevende etappe van de Ronde van Groot-Brittannië won. Hij sloeg toe bij de finish bergop. “Dat ligt me wel”, zo reageerde de kopman van Corendon-Circus. “Toen we op de meet afgingen, wist ik dat ik een goede kans maakte om hier voor de tweede keer een etappe te winnen.”

Zijn zesde plek een dag eerder in de tijdrit deed hem echter nog meer goed. Met die prestatie heroverde hij de leiderstrui. “Tijdrijden doe ik nog niet zo lang en ik ben blij dat het goed liep. Misschien heb ik mezelf daarmee nog wel het meest verrast. Het was bovendien een indicatie dat het met mijn vorm de goede kant op gaat.”

In de slotrit naar Manchester kan Van der Poel zaterdag zijn eindzege veilig stellen. “Maar zo ver is het nog niet. Ik ben pas zeker van de winst als ik met voorsprong over de finish ga. Dat neemt niet weg dat ik er het volste vertrouwen in heb.”