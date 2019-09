Van der Poel slaat toe in Groot-Brittannië

Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de zevende etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlander van Corendon-Circus, in voorbereiding op de wereldtitelstrijd, verstevigde daarmee zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Van der Poel won in Burton Dasset de sprint bergop, voor de Italiaan Matteo Trentin en de Australiër Simon Clarke. Het was zijn tweede ritzege in de etappekoers. In de algemene rangschikking heeft Van der Poel nu 12 seconden voorsprong op Trentin. Er is nog slechts één rit te gaan.

Sinds de zesde etappe is Van der Poel weer de leider in het klassement, omdat hij de individuele tijdrit beter reed dan zijn Italiaanse concurrent. Op zijn beurt had Trentin de groene trui woensdag afgepakt van de Nederlander.

Dylan van Baarle, de eindwinnaar van 2014, waagde een poging met de Australiër Cameron Meyer, maar de formatie van Van der Poel liet het verschil niet te groot worden. In de twee plaatselijke slotronden werden de twee achterhaald. Bij de sprint op de slothelling bleef Van der Poel 1 seconde voor op Trentin.

De slotrit gaat zaterdag over 166 kilometer, die worden afgelegd tussen Altrincham en Manchester.