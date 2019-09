Van Garderen houdt geloof in kans op Spelen

Presteren op het EK volleybal dat vrijdag begint is voor Oranje ook belangrijk om nog kans te houden op deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. De beste zeven landen van de Europese ranglijst (die zich nog niet geplaatst hebben) plus de organisator doen mee aan het Europese olympisch kwalificatietoernooi in januari. Nederland staat negende. “We hebben nog een kans, dat weten we”, zegt volleyballer Maarten van Garderen.

Vorige maand waren de volleybalmannen van Oranje twee sets verwijderd van een ticket naar Tokio. De Verenigde Staten wonnen de finale van het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam echter met 3-1. “Het was één wedstrijd en die kans krijg je niet zomaar. We waren zo dicht bij een vijfde set”, kijkt Van Garderen terug. “We waren erg in vorm. We lieten zien dat waar we mee bezig zijn vruchten afwerpt.”

Van Garderen heeft ruim een maand later nog steeds een dubbel gevoel over het missen van de Spelen. “Het is een gemiste kans en erg balen, maar we hebben ook ons visitekaartje afgegeven”, zegt de volleyballer die merkt dat er steeds meer positieve aandacht is voor de ‘lange mannen’, zoals de bijnaam luidt van het Nederlandse volleybalteam. “Je voelt de steun en merkt het ook aan de kaartverkoop. We hebben wel iets laten zien.” Het geeft de Nederlandse volleybalfan hoop. “Op een goede dag kunnen we het een topland heel moeilijk maken.”

Van Garderen vindt dat je er altijd voor moet gaan als een herkansing volgt. “De kans is nog kleiner om ons op het Europese OKT te plaatsen. We moeten meer wedstrijden winnen van minstens zo goede tegenstanders. Sterke landen als Frankrijk en Servië willen ook naar de Spelen, we moeten er in januari vol voor gaan.”

De loper en passer van Oranje vindt dan wel dat de prestaties constanter moeten worden om een goed EK en een mogelijk OKT te spelen. “Het is een mooie uitdaging om de wedstrijden die we nu horen te winnen, ook echt te winnen. Toplanden kunnen dat elke keer opbrengen. De grootste uitdaging is ook zo constant te worden. Ben heel benieuwd hoe we dat gaan doen.”

Geloof. Dat is het kernwoord voor Van Garderen. Zonder geloof haal je volgens hem de Spelen sowieso nooit. “Het gaat moeilijk worden, maar je kan niet anders dan daar in geloven. We kunnen niet anders doen dan ons op het EK focussen, want als we het hier niet goed doen hebben we niet eens een kans.”