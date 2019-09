Volleyballers beginnen EK met klinkende zege

Nederland is het EK volleybal begonnen met een afgetekende overwinning. In Rotterdam versloeg de ploeg van bondscoach Roberto Piazza Montenegro met 3-0. De setstanden vielen ruim uit in het voordeel van Oranje: 25-12 25-17 25-15.

De Nederlandse volleyballers kregen met Montenegro een ideale opwarmer voor de rest van het toernooi. Montenegro staat 21e op de Europese ranking terwijl TeamNL de Europese nummer 9 is.

Onder leiding van aanvoerder Nimir Abdel-Aziz overklaste Oranje de Montenegrijnse volleyballers. De harde klappen van Abdel-Aziz brachten Montenegro telkens in problemen. Hij was met liefst 27 punten veruit de topscorer. De nummer twee scorer van de wedstrijd was de Montenegrijn Marko Bojic met 11 punten.

In dezelfde poule won Oekraïne eerder met 3-1 van Tsjechië. Wereldkampioen Polen versloeg Estland met dezelfde cijfers. Oekraïne is zaterdag de volgende tegenstander van Oranje. Zondag wacht Polen. Piazza heeft het bereiken van de kwartfinales als doel gesteld.