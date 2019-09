Wielrenner Matthews wint GP van Québec

Wielrenner Michael Matthews heeft voor de tweede achtereenvolgende keer de Grand Prix van Québec gewonnen. De Australiër van Team Sunweb was in de Canadese stad na een rit over ruim 200 kilometer de snelste in de sprint. Hij won voor de voormalig Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan en de Belgische olympisch kampioen Greg van Avermaet.

Tom-Jelte Slagter was op de zesde plaats de beste Nederlander. Timo Roosen eindigde als achtste, allen in dezelfde tijd als de winnaar.

Zondag is in Canada nog een wielerwedstrijd, de GP van Montréal.