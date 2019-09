Wielrenster Vos wint rit in Ardèche

Wielrenster Marianne Vos heeft de eerste etappe van de Ronde van de Ardèche gewonnen. Ze is daarmee logischerwijs de eerste leider in het klassement van de Franse wielerronde, die nog zes dagen duurt.

Ongeveer anderhalve kilometer voor de finish achterhaalde Vos de ontsnapte Italiaanse Tatiana Guderzo, om haar vervolgens kansloos te laten.

Ploegleider Jeroen Blijlevens van het CCC-Liv Team was onder de indruk van de prestatie: “Dit is sterk werk van Marianne. Ze heeft er net een hoogtestage van zeventien dagen op zitten en is vanuit Livigno rechtstreeks doorgegaan naar de Ardèche. Dat ze dit meteen in de eerste etappe laat zien is knap.”