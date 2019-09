Basketballers VS sluiten WK af als zevende

De Amerikaanse basketballers hebben het WK in ieder geval nog afgesloten met een overwinning. Team USA won zaterdag in een duel om de zevende plaats met 87-74 van Polen. Donovan Mitchell was de topschutter aan Amerikaanse kant met zestien punten.

De NBA-sterren begonnen het WK als favoriet, maar lieten zich in de kwartfinales verrassen door Frankrijk. Vervolgens verloren ze ook hun eerste wedstrijd om de plaatsen vijf tot en met acht tegen Servië. De zevende plaats betekent het slechtste WK-resultaat ooit voor de Amerikaanse basketballers. Het vorige dieptepunt was de zesde plaats in 2002. De laatste twee keer was de wereldtitel voor de Amerikanen, die niet met hun sterkste spelers naar China waren afgereisd. De NBA-teams staan hun spelers liever niet af uit angst voor blessures.