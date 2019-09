Belofte Kouwenaar blijft nog even amateur

Koen Kouwenaar draaide twee dagen lang bovenin mee in het KLM Open. Alsof hij zich al jarenlang bewoog tussen de profs van de Europese Tour. In de derde ronde van de 100e editie van het bekendste golftoernooi van Nederland haakte de 21-jarige amateur af. Een score van 75 slagen (+3) was te veel van het goede op de lastige baan The International bij Schiphol.

Was hij toch bezweken onder de druk? “Nee, dat geloof ik niet. Ik voelde me juist heel ontspannen, maar op een of andere manier ging het ineens heel moeizaam. Vooral op de greens. Het putten wilde niet lukken’’, zei Kouwenaar, die dankzij een zege in het Dutch Open voor de jeugd een wildcard ontving voor het KLM Open.

“Ik denk dat ik het te ingewikkeld maakte. In plaats van spontaan de bal spelen, was ik maar aan het zoeken naar het juiste gevoel. Erg jammer, want de eerste twee dagen draaide ik makkelijk mee in het veld. Beste amateur zegt me niet zoveel hoor, voor mij was het vooral belangrijk om de ‘cut’ te halen. Ik wilde per se ook in het weekeinde nog meespelen.’’

Kouwenaar noteerde in zijn derde ronde drie birdies, tegen zes bogeys. “En die vielen vooral op de tweede negen holes. Dan zie je ineens je naam duikelen in het klassement. Het is niet anders, ik verdien toch nog geen prijzengeld als amateur’’, zei de Brabander, die nog even wacht met een overstap naar de profs. “Ook al heb ik hier de eerste twee ronden goed gespeeld, ik vind mijn niveau nog niet goed genoeg om de stap naar de profs al te maken.’’