Besseling nog boven Luiten

Wil Besseling is verrassend genoeg de beste Nederlander na de derde ronde in het 100e KLM Open. De 33-jarige Noord-Hollander steeg met een score van 69 slagen (3 onder par) op The International bij Schiphol naar de gedeelde achtste plaats met -9 totaal.

Besseling heeft Joost Luiten nog onder zich staan. De tweevoudig winnaar wilde graag op ‘moving day’ toeslaan voor eigen publiek, maar bleef ietwat ondermaats met een ronde van 70 slagen (-2). De 33-jarige Bleiswijker is nog steeds subtop op de gedeelde vijftiende plaats met -8.

Rowin Caron vergezelt Luiten op die positie. De Brabantse prof noteerde 71 slagen (-1) in zijn derde ronde. Amateur Koen Kouwenaar, die de eerste twee ronden bovenin meedraaide bij de profs van de Europese Tour, leverde veel in met een score van 75 slagen (+3). Hij zakte weg buiten de top 50.

De Spanjaard Sergio Garcia, gehaald als publiekstrekker voor de jubileumeditie van het oudste golftoernooi van Nederland, toonde zijn klasse met een ronde van 66 slagen (-6). Hij klom naar de koppositie met -15. De onbekende Engelsman Callum Shinkwin deelt de koppositie met Garcia.

Besseling leeft op als hij het KLM Open speelt, zoveel is wel duidelijk. De golfer die lang geleden in een team met Luiten de wereldtitel bij de amateurs veroverde, heeft als prof nooit door kunnen stoten. Al jaren speelt hij op de lagere Challenge Tour. “Maar het KLM Open wil ik niet missen. Op de Challenge Tour komt nooit iemand kijken, daarom geniet ik zo van spelen met veel publiek erbij. Die mensen stuwen mijn spel omhoog. Ik sta hier met overtuiging en vertrouwen te spelen, geweldig. Ik zou willen dat elke week als deze was.’’

Luiten gruwde van zijn spel op de greens, liet hij weten. “Waar het aan lag, ik weet het niet, maar de ballen gingen veel te snel. Echt, het putten was dramatisch. Ik had zeker drie birdies meer moeten maken, dan had ik mooi aansluiting gekregen bij de koplopers.’’

De zesvoudig winnaar op de Europese Tour wanhoopte nog niet, maar een derde KLM Open op zijn naam schrijven wordt moeilijk. “Het wordt alles of niets. In 2016 won ik ook door een hele sterke laatste ronde. Ik moet vanaf de eerste hole scherp zijn. Maar de putter moet me dan niet in de steek laten. “