Bokser Lacruz verliest op WK

Bokser Enrico Lacruz heeft het in de tweede ronde van de WK in Jekaterinenburg niet gered. De Nederlandse amateur moest in de klasse tot 63 kilogram buigen voor de Indiër Manish Kaushik. Volgens de jury was Lacruz in de drie ronden steeds de mindere van zijn tegenstander: 5-0 (30-27 30-27 30-27 29-28 29-28).

Eerder werd Max van der Pas (-75 kg) uitgeschakeld in Rusland. Artjom Kasparian (-81 kg) en Delano James (-69 kg) zitten namens Nederland nog wel in het toernooi.

Lacruz behaalde eind juni brons bij de Europese Spelen in Minsk. Twee jaar geleden sneuvelde hij bij de WK in Hamburg eveneens in de tweede ronde.