Brand tweede in tijdrit Madrid Challenge

Wielrenster Lucinda Brand heeft in het eerste deel van de Madrid Challenge net naast de winst gegrepen. De 30-jarige renster van Team Sunweb eindigde als tweede in de individuele tijdrit over 9,3 kilometer door Boadilla del Monte. De winst ging naar de Duitse Lisa Brennauer van WNT-Rotor, die 4 seconden sneller was.

Brand, winnares van het brons op de Europese Spelen in Alkmaar, deed 12 minuten en 56 seconden over de tijdrit. Haar Deense teamgenote Pernille Mathiesen eindigde als derde, met 13 seconden achterstand op Brennauer.

De Madrid Challenge eindigt zondag met een criterium over bijna 100 kilometer door de Spaanse hoofdstad. Enkele uren na de vrouwen komen de mannen die deelnemen aan de Ronde van Spanje aan in Madrid.

Vorig jaar won Ellen van Dijk de Madrid Challenge. Van Dijk zit nu thuis, om te herstellen van de breuken die ze opliep bij een zware val in de Boels Ladies Tour.