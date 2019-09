Drive van bokser Kasparian is z’n grote kracht

De Rotterdamse bokser Artjom Kasparian heeft maar een doel: na Orhan Delibas, Arnold Vanderlyde en stadsgenoten Regilio Tuur en Bep van Klaveren voor TeamNL een olympische medaille winnen met boksen.

Het WK in Rusland is voor de 24-jarige Kasparian geen doel op zich maar een meetpunt voor het einddoel Tokio. “Op dit WK kan ik mij meten met de besten van de wereld.” Pas in februari als Kasparian zich bij het kwalificatietoernooi in Londen bij de beste zes schaart, kan hij zich plaatsen voor Tokio.

Zijn eerste partij op het het WK won Kasparian met 4-1. Zondag moet hij aantreden tegen de Roemeen Paul Andrei Aradoaie in de klasse tot 81 kilo. Kasparian weet dat hij goed genoeg is om te winnen. De wil om te slagen is groot. “Ik leef voor mijn sport. Mijn drive is enorm groot. Ik doe er alles aan elke dag weer beter te worden. Ik train letterlijk of mijn leven ervan afhangt.”

Conditioneel en fysiek zijn er weinig boksers die zich aan Kasparian kunnen meten, weet de geboren Armeniër. Hij zegt het zonder opschepperij. Wie hem bezig ziet in de gym ziet de vastberadenheid. “Ik ben redelijk snel, hou het langer vol dan m’n tegenstanders.” Opponenten in de ring kennen zijn kwaliteiten. Tegenstanders weten dat zij beter het gevecht niet aan moeten gaan. Een partij tegen Kasparian is daardoor vaak boksdansen voor gevorderden. “Toch bezwijken veel boksers ergens in die vier rondes.”

Het WK in het Russische Jekaterinenburg voelt als thuiskomen. “Ik ben hier geboren”, zegt de Armeense Kasparian vanuit Rusland. Hij vluchtte op vierjarige leeftijd vanuit Rusland met zijn ouders naar Nederland en woonde vervolgens acht jaar in verschillende asielzoekerscentra. “Armeense toeschouwers juichten bij de eerste partij zelfs voor mij.”

Kasparian aarzelt bij de vraag of zijn afkomst een rol speelt bij zijn drive. “Het gaat er toch vooral om hoe je als persoon bent, maar mensen die zich nergens zorgen om hoeven te maken hebben misschien minder de noodzaak om tot het uiterste te gaan.”

Hij zit inmiddels als drie jaar bij TeamNL, zegt Kasparian. In Rotterdam is hij inmiddels bekend, daarbuiten veel minder. “Rotterdam is een echt een topsportstad. Ook het boksklimaat is hier echt goed.” Winst op het WK en dan goud op de Spelen, dat is zijn einddoel. “Ik wil daar vechten voor Nederland en dan trots onze vlag vasthouden.”