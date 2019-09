Gevallen Martin hoopt nog op WK-deelname

Wielrenner Tony Martin denkt dat hij ondanks zijn zware val in de Ronde van Spanje nog kan deelnemen aan de WK wielrennen in Yorkshire. De Duitser van Jumbo-Visma moest vrijdag in de negentiende etappe opgeven nadat hij tegen de grond was gesmakt. Martin liep daarbij vooral verwondingen op aan zijn gezicht en moest in het ziekenhuis van Toledo worden behandeld.

“Ik hoop dat ik er op het WK bij ben”, schreef Martin, viervoudig wereldkampioen tijdrijden, op Instagram. “Er is niets gebroken maar ik heb een grote snee in mijn gezicht.” De WK vinden van 22 tot en met 29 september in Engeland plaats. De individuele tijdrit is op 25 september.