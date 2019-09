Griekspoor naar eindstrijd in Bosnië

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de finale van het challengertoernooi in Banja Luka. De nummer 187 van de wereld was in de halve finales van het graveltoernooi in Bosnië en Herzegovina de Serviër Pedja Krstin met 6-4 4-6 7-5 de baas.

Zondag neemt de als zevende geplaatste Griekspoor het in de eindstrijd op tegen de Indiër Sumit Nagal, de nummer zes van de plaatsingslijst. Voor Griekspoor wordt het zijn tweede finale op een challenger van het jaar. Eind juli greep hij net naast de titel in het Finse Tampere.

Op een challenger in Istanbul slaagde Botic van de Zandschulp er niet in door te dringen tot de finale. Met 6-3 3-6 6-3 moest hij zijn meerdere erkennen in de Oezbeek Denis Istomin.