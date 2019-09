Honkballers met benauwde zege naar EK-finale

De Nederlandse honkballers hebben met een benauwde zege de finale van het EK bereikt in Duitsland. De titelverdediger versloeg Spanje in Bonn met 1-0. Het enige punt van de wedstrijd viel in de achtste inning en kwam op naam van Kalian Sams, die kon scoren op een honkslag van Calten Daal.

Nederland produceerde slechts vier honkslagen in het spannende duel, tegen vijf van Spanje. De landen speelden voor de 36e keer tegen elkaar. Oranje verloor nog nooit van Spanje, dat zaterdag in Bonn niettemin dicht bij een stunt was.

Nederland speelt zondagavond in de finale tegen de winnaar van het duel tussen Israƫl en Italiƫ.