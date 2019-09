MotoGP gaat uitbreiden naar 22 races

De kalender van de MotoGP wordt de komende jaren uitgebreid. Het seizoen van de motorcoureurs bestaat nu uit negentien grands prix, maar volgend jaar komt daar een race in Finland bij en in 2021 eentje in Indonesië. Dorna Sports, de organisator van de WK wegrace, heeft ingestemd met de plannen om tussen 2022 en 2026 maar liefst 22 races op de kalender te zetten.

Portugal wil graag op de MotoGP-kalender komen, met een race op het circuit van Portimão. Ook vanuit Zuid-Azië is de nodige interesse om de MotoGP te huisvesten. “De kalender is natuurlijk niet ongelimiteerd”, zei directeur Carmelo Ezpeleta van Dorna. “In 1992 hadden we dertien grands prix, nu zijn het er negentien en volgend jaar twintig. Dat is het maximale aantal dat we tot in 2020 hebben afgesproken.”

Als er meer races bijkomen, moet Spanje mogelijk een grand prix inleveren. De coureurs gaan nu vier keer per jaar naar Spanje, voor races in Jerez, Barcelona, Aragón en Valencia. Ezpeleta denkt eraan een roulatiesysteem op te zetten voor alle GP’s op het Iberische schiereiland.