Pliskova treft Martic in finale Zhengzhou

De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova en de Kroatische Petra Martic spelen zondag de finale van het toernooi van Zhengzhou. Pliskova, de nummer 2 van de wereld, versloeg in haar halve finale de Australische Ajla Tomljanovic in twee sets: 6-3 6-2.

Martic had eveneens maar twee sets nodig, om ten koste van de Fran├žaise Kristina Mladenovic de eindstrijd te bereiken, haar tweede dit jaar op de WTA Tour. Eerder won de 28-jarige Kroatische het toernooi van Istanbul. Pliskova (27) won in haar loopbaan al veertien toernooien. Dit jaar was ze de beste in Brisbane, Rome en Eastbourne.