Plugge: hard geknokt om dit te bereiken

Na derde plaatsen voor Primoz Roglic en Steven Kruijswijk in respectievelijk de Giro d’Italia en de Tour de France staat Jumbo-Visma nu op het punt de laatste grote ronde van dit jaar te gaan winnen. Roglic, de kopman van de Nederlandse ploeg uit de WorldTour, kwam in de laatste bergrit van de Vuelta geen moment in de problemen. Aan de finish sloot algemeen directeur Richard Plugge zijn renner in de armen.

“De blijdschap is enorm, het is emotioneel”, zei Plugge bij Eurosport. “We hebben als team heel hard geknokt; eerst om te overleven en daarna om te gaan bouwen aan een heel sterke ploeg. Dat hebben we gedaan met alle mensen van de ploeg, zowel degenen die hier zijn als die thuis zitten. Dat we met elkaar zo’n resultaat weten te behalen, is fantastisch. We zijn als ploeg heel erg ontwikkeling, we proberen te blijven bouwen.”

Met de slotrit naar Madrid nog te gaan, wilde Plugge niet al uitbundig te juichen. “We moeten nog wel de etappe van morgen uitrijden. In principe gebeurt daarin niets meer, maar het blijft altijd spannend.” De directeur zag Roglic uiterlijk onbewogen over de finish van de slotklim komen. “Het was een zware dag, hij is gewoon echt moe. Primoz heeft onder hoogspanning geleefd, hij moest alles pareren en zat op het einde alleen. Het is niet zo dat hij wel ‘effe’ meewaait, hij moet er keihard voor knokken. Morgen hopen we deze mijlpaal wel heel uitbundig te gaan vieren.”

Volgens klimmer Robert Gesink, een waardevolle hulp voor Roglic in de bergen, gaan er zaterdagavond al wat biertjes open. “Zelf lig ik na deze inspanningen waarschijnlijk al na drie slokken bier onder tafel. Maar Primoz is echt de man van het bier, die lust er wel een paar”, zei de Varssevelder.