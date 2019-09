Powless van Jumbo naar Education First

De Amerikaanse wielrenner Neilson Powless rijdt de komende twee seizoenen voor Education First. De 23-jarige Powless komt over van Jumbo-Visma, waarvoor hij momenteel in de Ronde van Spanje actief is. Hij is een van de helpers van klassementsleider Primoz Roglic.

“Neilson heeft enorm veel mogelijkheden”, zegt Jonathan Vaughters, de baas van wielerploeg Education First. “Hij kan goed tijdrijden, is een man voor de kortere etappekoersen maar misschien ook wel voor de grote rondes. Samen met Dani Martínez en Sergio Higuita vormt hij onze toekomst.”

Powless reed twee jaar voor Jumbo en werd dit jaar onder meer tweede in het jongerenklassement van het Critérium du Dauphiné.