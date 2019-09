Roglic durft eindelijk openlijk te lachen

Pas op het podium, met weer een rode trui om zijn schouders, durfde Primoz Roglic te lachen. De Sloveense wielrenner van Jumbo-Visma doorstond zonder problemen de laatste bergrit in de Vuelta en weet dat hij zondag in Madrid gehuldigd gaat worden als eindwinnaar. “Tot nu toe durfde ik alleen stiekem te lachen. Ik ben heel opgelucht dat ik deze laatste moeilijke etappe heb doorstaan”, zei Roglic, die op Plataforma de Gredos uiterlijk onbewogen als vijfde over de streep kwam, vlak achter wereldkampioen Alejandro Valverde, de nummer 2 van het klassement.

“Het was een zware dag. Net als de afgelopen dagen hebben we weer laten zien dat we een sterke ploeg zijn”, aldus de Sloveen. “Vanaf de start zaten we waar we moesten zitten en waren we scherp. Iedereen heeft uitstekend werk geleverd. Op het einde voelde ik mij goed genoeg om bij de besten te blijven. Er is nog één dag te gaan, maar gelukkig gaat die etappe niet over de bergen. Na de Giro was het niet moeilijk om mezelf te motiveren voor deze ronde. Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid op deze Vuelta. Het waren drie zware weken en ik ben blij dat er een einde aan komt.”