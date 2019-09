Roglic heeft eindzege Vuelta bijna binnen

De Sloveense wielrenner Primoz Roglic gaat in de rode leiderstrui naar Madrid, het eindpunt van de Ronde van Spanje. De kopman van Jumbo-Visma kwam in de laatste bergrit van de 74e Vuelta geen moment in de problemen. Als Roglic in de vlakke slotrit over 106,6 kilometer op zijn fiets blijft zitten, wordt hij zondagavond in de Spaanse hoofdstad gehuldigd als eindwinnaar.

De 29-jarige Sloveen werd in de bergrit over 190 kilometer van Arenas de San Pedro naar Plataforma de Gredos amper aangevallen. Daarvoor was de voorsprong van Roglic op de rest waarschijnlijk ook te groot. Hij ging de etappe over zes cols in met een voorsprong van 2 minuten en 50 seconden op de nummer twee van het klassement, Alejandro Valverde.

De strijd om de andere twee podiumplaatsen was wel spannend, met dank aan Tadej Pogacar. De pas 20-jarige landgenoot van Roglic ging op de vijfde beklimming, de Puerto de Peña Negra, in de aanval. Pogacar achterhaalde al snel de koplopers en reed vervolgens solo de laatste 40 kilometer naar de streep.

De jonge Sloveen van UAE Team Emirates boekte zo op indrukwekkende wijze zijn derde ritzege in deze Vuelta, steeds in de bergen. Pogacar schoof in het algemeen klassement op van de vijfde naar de derde plaats, achter Roglic en wereldkampioen Valverde. De Sloveen passeerde de Colombianen Nairo Quintana (van drie naar vier) en Miguel Angel López (van vier naar vijf) in het klassement. Wilco Kelderman gaat de Vuelta als zevende beëindigen. De kopman van Sunweb staat iets meer dan 10 minuten achter op Roglic.

Valverde kwam in de 20e etappe ruim 1,5 minuut na Pogacar als tweede over de streep, Roglic werd vijfde. Juichen durfde de aanstaande winnaar nog niet, al staat de Sloveen op het punt om zijn eerste grote ronde te winnen. Roglic eindigde eerder dit jaar als derde in de Giro, een klassering die teamgenoot Steven Kruijswijk in de Tour de France haalde.