Sanne Wevers met turnploeg naar WK

Turnster Sanne Wevers gaat naar de WK in Stuttgart. Bondscoach Gerben Wiersma heeft de olympisch kampioene van Rio 2016 op balk opgenomen in zijn selectie voor de strijd om de mondiale titels, van 4 tot en met 13 oktober. De 27-jarige Wevers maakte zaterdag bij de interland in Heerenveen haar rentree na lange afwezigheid.

De turnster stond maanden aan de kant met klachten aan haar rechterheup en -been. Wevers sloeg onder meer de EK over. Ze hoopte door rust te nemen volledig te kunnen herstellen voor de WK. Bij haar rentree in Heerenveen kwam Wevers zoals gebruikelijk alleen op de onderdelen balk (13,333) en brug (13,500) uit. De olympisch kampioene overtuigde Wiersma dat ze mee moet naar Stuttgart.

De WK-selectie bestaat verder uit Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Tisha Volleman en Lieke Wevers, de tweelingzus van Sanne. Vijf van de zes komen in actie in de Duitse stad. Pas na de podiumtraining beslist Wiersma wie afvalt. Sara van Disseldorp en Sanna Veerman maakten ook kans op WK-deelname, maar zij kregen na de interland te horen dat ze thuis moeten blijven.

“Alle acht de turnsters uit het WK-traject hebben het waanzinnig gedaan”, zei Wiersma. “Daardoor is het een lastige keuze geweest. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we met de gekozen ploeg onze doelstelling, plaatsing voor de Olympische Spelen met een team, gaan halen.” De turnsters moeten in Stuttgart in de top 12 eindigen om als team volgend jaar naar Tokio te mogen gaan. De vrouwen van Wiersma komen op zaterdag 5 oktober in actie in de kwalificatie, te beginnen op de balk.