Trautman snelste ooit in triatlon Almere

De Zuid-Afrikaanse triatleet Matthew Trautman heeft in de Challenge Almere het parcoursrecord aangescherpt. Hij won de op één na oudste hele triatlon van Europa in een tijd van 7 uur, 50 minuten en 15 seconden. Hij bleef daarmee ruim onder het vorige parcoursrecord, dat de Sloveen Jaroslav Kovacic vorig jaar op 7.55.44 had gezet.

De Deen Kristian Hogenhaug kwam als tweede over de finish na de uitputtingsproef over 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen. Hij klokte 7.53.52 en kroonde zich daarmee tot Europees kampioen. De Tsjech Tomas Renc kwam als derde over de finish in 8.00.44.

Erik-Simon Strijk arriveerde als achtste in 8.21.28 en was daarmee de beste Nederlander. Hij veroverde dan ook de Nederlandse titel op de lange afstand.