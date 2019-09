Turnsters winnen interland

De Nederlandse turnsters hebben zaterdag in Heerenveen een interland met Hongarije, Spanje en Zwitserland gewonnen. Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Lieke en Sanne Wevers kwamen tot een puntentotaal van 163,166 punten. Daarmee bleef het team van bondscoach Gerben Wiersma Spanje (156,534) duidelijk voor. De wedstrijd hoorde bij de voorbereiding op de WK, waar het team zich hoopt te plaatsen voor de Olympische Spelen. Daarvoor is een plaats bij de beste twaalf landen nodig.

Vorig jaar eindigde Oranje bij de WK in Doha als tiende, ver voor de landen die het zaterdag trof. Individueel was Visser de beste met een score van 54,666 punten. Ze hield de Zwitserse Giulia Steingruber (54,333) en Thorsdottir (54,067) achter zich. Lieke Wevers eindigde met 54,000 punten op plek vier. Sanne Wevers, die lang met heup- en beenklachten kampte, kwam bij haar rentree zoals gebruikelijk alleen op de onderdelen balk (13,333) en brug (13,500) uit. Op balk is ze olympisch kampioene. Uiterlijk zondag maakt Wiersma zijn selectie voor de WK in Stuttgart (3-13 oktober) bekend.