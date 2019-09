Unieke score golfer Chappel na rugblessure

Met een ronde van 59 slagen heeft golfer Kevin Chappel zich bij zijn eerste toernooi na een rugblessure in de recordboeken geslagen. De Amerikaan deed dat op de Greenbrier Classic in West Virginia. Chappel werd daarmee pas de tiende golfer op de PGA Tour die onder de 60 slagen uitkwam. Hij bereikte zijn score, 11 onder par, onder meer door op negen opeenvolgende holes birdies te slaan.

Chappel maakte in West Virginia zijn rentree nadat hij een jaar geleden werd geopereerd aan zijn rug. “Het ging lekker en het leek wel of elke putt even makkelijk was”, vertelde de 33-jarige golfer, die op zijn laatste hole nog een putt voor een birdie miste. Daarmee greep hij net naast een evenaring van het record van zijn landgenoot Jim Furyk, die ooit in 58 slagen rondging. Chappel steeg, nadat hij voor zijn eerste ronde nog 71 slagen nodig had gehad, naar de vijfde plaats. Hij staat drie slagen achter een drietal koplopers: de Amerikanen Scottie Scheffler en Robby Shelton en de Chileen Joaquin Niemann.