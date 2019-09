Van Dam lijdt nederlaag in Solheim Cup

De golfsters van Europa hebben na de derde serie van vier wedstrijden een kleine voorsprong behouden op de Verenigde Staten in de Solheim Cup. De stand in de continentale strijd op de beroemde Schotse golfbaan van Gleneagles is na twaalf duels 6,5-5,5 voor Team Europa. De Solheim Cup is de vrouwelijke variant van de Ryder Cup.

De Nederlandse Anne van Dam had zaterdag de eer samen met Anna Nordqvist de serie van vier foursomes (speelsters slaan dezelfde bal om en om) te openen, maar de Arnhemse en haar Zweedse partner wisten niet te winnen van het Amerikaanse koppel Morgan Pressel en Marina Alex. Van Dam en Nordqvist gaven een riante voorsprong van vier holes uit handen door vijf holes op rij te verliezen. Na de zeventiende was de strijd beslecht.

Van Dam maakt haar debuut in de Solheim Cup. Ze speelde vrijdag haar allereerste partij en trok in de fourballs (speelsters slaan ieder eigen bal) op met de Noorse Suzann Pettersen. Het Europese duo won van Danielle Kang en Lizette Salas. De Arnhemse komt zaterdag nogmaals in actie.