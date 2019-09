Van der Poel wint Tour of Britain in stijl

Mathieu van der Poel heeft in stijl de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De 24-jarige renner van Corendon-Circus schreef de achtste en laatste etappe op zijn naam door in Manchester de sprint te winnen.

Van der Poel bleef in de spannende sprint landgenoot Cees Bol maar net voor. Matteo Trentin, die de laatste dag als de nummer twee van het algemeen klassement begon, werd derde. Mike Teunissen van Team Jumbo-Visma kwam als vierde over de meet.

Op de laatste meters waren Van der Poel en Bol in een hevige strijd verwikkeld. De twee Nederlanders sprintten schouder aan schouder naar de finish en Bol leek het onderonsje in zijn voordeel te beslissen. Van der Poel, die tijdens de rit meermaals een aanval op zijn groene leiderstrui wist af te slaan, drukte zijn fiets echter net iets eerder over de finish dan de renner van Team Sunweb.

Voor Van der Poel, in voorbereiding op de WK op de weg, was het zijn derde ritzege in de Tour of Britain. Ook Dylan van Groenewegen was de sterkste in drie etappes.

Achter Van der Poel werd Trentin tweede in het algemeen klassement, op 17 seconden van de Nederlandse alleskunner. De Belg Jasper De Buyst werd op 0.50 derde. Van der Poel is de derde Nederlander die de Tour of Britain weet te winnen. Lars Boom zegevierde in 2011 en 2017, Dylan van Baarle was vijf jaar geleden de sterkste.

Over twee weken hoopt Van der Poel in Yorkshire de wereldtitel te veroveren. De Tour of Britain gold als voorbereidingswedstrijd.