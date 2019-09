Volleyballers verslaan ook Oekraïne op EK

De Nederlandse volleyballers hebben bij het EK ook de tweede groepswedstrijd gewonnen. In Rotterdam was Oranje in drie sets te sterk voor Oekraïne, dat het zeker in de eerste twee sets op de beslissende momenten liet afweten: 28-26 29-27 25-21.

Beide ploegen hadden vrijdag hun eerste groepsduel gewonnen. Nederland versloeg Montenegro met 3-0 en Oekraïne zette Tsjechië met 3-1 opzij.

Na een sterke start van de thuisploeg ging de eerste set vanaf 14-14 gelijk op. Oranje kreeg op 24-23 het eerste setpoint, maar dat werd niet benut. Daarna liet Oekraïne twee kansen liggen om de eerste set binnen te halen. Oranje sloeg vervolgens alsnog toe.

De tweede set had een vrijwel identiek verloop. Nederland moest halverwege de voorsprong afstaan, waarna Oekraïne het eerste setpoint verspeelde. Mede dankzij een keiharde service van Nimir Abdel-Aziz verzilverde Oranje het derde setpoint. In de derde set hield de thuisploeg Oekraïne vakkundig op afstand. Abdel-Aziz was topscorer met 21 punten.

Nederland speelt zondag in Rotterdam tegen wereldkampioen Polen.